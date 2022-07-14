Beşiktaş'ta sakat futbolcularda son durum

Beşiktaş Sağlık Heyeti Başkanı Tekin Kerem Ülkü, siyah-beyazlıların Avusturya kampında sakat futbolcularla ilgili son durumları paylaştı.

Romain Saiss'a tam olarak iyileşmesi ve sağlam bir şekilde oynaması için güçlendirme programı uyguladıklarını söykleyen Kerem Ülkü, Emirhan İlkhan'ın solunum yolu enfeksiyonundan dolayı ayrı idman yapmasına rağmen yapılan ölçümlerde performansının çok iyi olduğunu belirtti.

Emirhan İlkhan: "Üst solunum yolunda enfeksiyon olduğu için takımdan ayrı çalışıyor. Kovid de olsa başka bir üst solunum yolu enfeksiyonu da olsa bulaşmaması için takıma entegre etmek istemiyoruz. Başka birine bulaşırsa oyuncu performansını etkiliyor. O yüzden ayrı idman yaptırıyoruz. Emirhan'ın durumu takımdan farklı değil. Gps'lerle kontrol yapıyoruz, sonuçlar çok iyi, takımla aynı seviyede. İyi olduğunu hissettiğimiz anda takımla birlikte çalışmasına izin vereceğiz."