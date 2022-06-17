Beşiktaş'ta, Romain Saiss ile resmi sözleşme imzanladı - Haberler

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Beşiktaş'ta, Romain Saiss ile resmi sözleşme imzanladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta, Romain Saiss ile resmi sözleşme imzanladı

Beşiktaş, Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Faslı oyuncu, 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.

Beşiktaş, Romain Saiss transferini duyurdu. Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Romain Saiss Beşiktaş Spor Haberler

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