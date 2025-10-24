Haberler

Beşiktaş'ta Rafa Silva'da Kas Ödemi Tespit Edildi

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçından sonra Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde ağrı ve sertlik hissi nedeniyle gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiğini açıkladı. Tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ Kulübü, Konyaspor maçının ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
