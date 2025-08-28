Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in Sözleşmesi Feshedildi
Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmesini feshetti. Kulüp, UEFA Konferans Ligi'nde yaşanan başarısızlık sonrası alınan kararı duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edilen müsabakanın ardından başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor