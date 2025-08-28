Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in Sözleşmesi Feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmesini feshetti. Kulüp, UEFA Konferans Ligi'nde yaşanan başarısızlık sonrası alınan kararı duyurdu.

Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edilen müsabakanın ardından başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.

