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Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Yücel, camianın desteğiyle başkanlık görevini sürdürmek istediğini belirtirken, temiz bir sayfa açmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel, başkanlığın, tüzük gereği değil camianın desteğiyle olmasının daha doğru olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın daha fazla yıpratılmaması gerektiğini ifade eden Yücel, "Bugün ilk kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı sıfatıyla karşınızdayım. Bu şerefli görevi başkanımız Hasan Arat'ın beklenmedik istifasının ardından tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek devraldım. Bu süreçte camiamızın önde gelenleri, efsaneleri, eski başkanları, başkanlık sevdalıları, gazeteciler, yorumcular, sosyal medya fenomenleri, herkes konuştu. Ancak geldiğimiz noktada 121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını düşünerek son sözü söylemek üzere karşınızdayım. Bu görev, tarif edilemez bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte aynı ölçüde ağır sorumluluklar içermektedir. Bu görevde bulunmanın yalnızca tüzük gereği bir atamayla değil, büyük camiamızın desteği ve mutabakatıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdalısı olduğumuz. Oysa tek yaptığımız yönetim kurulumuzla, kulüp personelimizle Beşiktaş'ı yalnız bırakmamaktı." değerlendirmelerinde bulundu.

"Aday olduğumu açıklıyorum"

Beşiktaş'ın temiz bir sayfaya ihtiyacı olduğunu aktaran Yücel olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

Camianın üzerindeki sis bulutunu dağıtmak istediğini dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Beşiktaşımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaş'ı geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 27e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Olağanüstü genel kurulumuz, Beşiktaşımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacak. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşruiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Ben buradayım, olağanüstü kongrede aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu süreçte istifa etmek en kolay seçenekti ama ben kaçmadım, kaçmıyorum, buradayım. Bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum."

"Hodri meydan, isteyen gelsin aday olsun"

Yücel, yeni yönetim kuruluyla ilk önceliklerinin gemiyi güvenli bir limana yanaştırmak, sonra da Beşiktaş'ın geleceğini kurgulamak olacağını ifade etti.

Başkan adaylığı için adı anılan isimlere de çağrıda bulunan Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hodri meydan, isteyen gelsin aday olsun. Beşiktaş'ın yanında olsunlar. Sorumluluktan kaçmasınlar. Aday olmak için mayıs ayını beklemesinler. Daha düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini dahi harcatmam' diyen abilerime adaylık çağrısı yapıyorum. 'Bu başkan tüzük gereği atanmış olabilir ama etik bir yönetim kurulu değildir' diyen kardeşime sesleniyorum ve aday olmasını tavsiye ediyorum. Lütfen sorumluluktan kaçmayın. Beşiktaş'ı maddi ve manevi çok büyük problemler bekliyor. Bunlara çözüm bulmak hepimizin boynunun borcu."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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