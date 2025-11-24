Haberler

Beşiktaş'ta Öğretmenler Günü Kutlandı

Güncelleme:
Beşiktaş ilçesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tüpraş Stadyumu'nda kutlandı. Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık, öğretmenleri misafir ederek onlarla birlikte Samsunspor maçını izledi.

Beşiktaş ilçesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Tüpraş Stadyumu'nda ağırlandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldiği İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık nezdinde öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından misafir edilen öğretmenler, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını Tüpraş Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümden takip etti. - İSTANBUL

