Beşiktaş'ta motosiklet sürücülerine denetim yapıldı
Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polisler ve bekçilerin katılımıyla Dolmabahçe Caddesi'nde uygulama yapıldı. Motosikletlilerin evrak kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Beşiktaş'ta polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polisler ve bekçilerin katılımıyla Beşiktaş'ta uygulama yapıldı.
Dolmabahçe Caddesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan motosikletlilerde evrak kontrolü ile sürücü ve beraberindekilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Kaynak: AA / Spor