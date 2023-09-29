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Beşiktaş'ta motosiklet sürücülerine denetim yapıldı

Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polisler ve bekçilerin katılımıyla Dolmabahçe Caddesi'nde uygulama yapıldı. Motosikletlilerin evrak kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.