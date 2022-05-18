Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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