Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi - Haberler

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Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Eşinin doğumu için İspanya kampından ayrılan Kenan Karaman'ın tedavisi İstanbul'da devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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