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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Dünkü Kasımpaşa maçında oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 28 Nisan Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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