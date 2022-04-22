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Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valérien Ismaël yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. İdman, minyatür kale çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Pazartesi, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Haberler

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