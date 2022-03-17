Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra üç takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı.

Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title