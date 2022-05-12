Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü - Haberler

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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı. Domagoj Vida, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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