Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst göreve başladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst görevine başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollandalı teknik adam, dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bugün itibarıyla ise BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde mesaiye başladı.

Teknik ekibiyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Giovanni van Bronckhorst, daha sonra tesislerde görevli personelle tanıştı.

Öte yandan; teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yardımcı antrenörler Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel, teknik ekip ve tesislerde görevli personel tanışma yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti.