Beşiktaş'ta Genel Kurul Toplantısı İncelenecek

Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu, geçtiğimiz hafta yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un usul ve kararlarının geçerliliğini incelemek üzere araştırma komisyonu kurulması kararı aldı.

Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzüm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir. En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız" denildi. - İSTANBUL

Haberler.com
