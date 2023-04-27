Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.