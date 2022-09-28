Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi Spor Haberleri Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi. Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol gelişim direktörlüğü görevini yürüten Önder Karaveli ile yollarımız ayrılmıştır. Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne deneyimli futbol akademi antrenörlerimizden Halim Okta getirilmiştir. Önder Karaveli'ye kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, Halim Okta'ya yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Spor Kaynak: AA / Emrah Altunkaya Önder Karaveli Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.