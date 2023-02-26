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Beşiktaş'ta formalar depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta formalar depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak

Beşiktaş Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor maçında futbolcuların giyeceği formaları depremzedeler için açık artırmayla satışa sunacak.

Beşiktaş Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor maçında futbolcuların giyeceği formaları depremzedeler için açık artırmayla satışa sunacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak." denildi.

Düzenlenecek açık artırma, bu akşam 19.00'da oynanacak maçın hemen ardından 19.03'te matchwornshirt.com adresinde başlayacak.

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Kaynak: AA / Spor

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