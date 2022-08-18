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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğleden sonra salonda yapacağı çalışma ile devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Fatih Karagümrük Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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