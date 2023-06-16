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Beşiktaş'ta erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunun aralık ayından bu yana erkek basketbol takımımızın başantrenörlük görevinde bulunan Igor Milicic'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Milicic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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