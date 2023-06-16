Beşiktaş'ta erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunun aralık ayından bu yana erkek basketbol takımımızın başantrenörlük görevinde bulunan Igor Milicic'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Milicic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.