Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın sözleşmesi yenilendi (YENİDEN) Beşiktaş Kulübü, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi. Beşiktaş Kulübü, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan'la bir araya geldiler. Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan'a başarılar diledi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Emirhan İlkhan Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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