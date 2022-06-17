Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın sözleşmesi yenilendi (YENİDEN) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın sözleşmesi yenilendi (YENİDEN)

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın sözleşmesi yenilendi (YENİDEN)

Beşiktaş Kulübü, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi.

Beşiktaş Kulübü, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan'la bir araya geldiler. Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan'a başarılar diledi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Emirhan İlkhan Beşiktaş Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title