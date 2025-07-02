Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığına Engin Baltacı Aday Oldu

BEŞİKTAŞ Kulübü'nün Eylül-Ekim aylarında yapılacak olan Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerine 4'üncü adayı eski ikinci başkan Engin Baltacı oldu.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce ikinci başkanlık görevi üstlenen Engin Baltacı, Beykoz'da bulunan hukuk bürosunda düzenlediği basın toplantısında divan kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Beşiktaş'ta divan kurulu çalışmalarına farklı bir boyut getireceklerini belirten Baltacı, "Beşiktaş Kulübü'nün bütün kurullarının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Yönetim kurulunu bu sözümden tenzih ederim. Bütün kurulları yenilendi ama en çok ihtiyacı olan divan kuruluydu. Beşiktaş Kulübü'nün; divan başkanlığının aklına, şefkatine, dostluğuna, birlikteliğine, yol göstericiliğine, ciddiyetine, herkese eşit yaklaşımına ihtiyacı vardır. Divan kurulunun, Beşiktaş yönetiminin üstünde bir vesayet organı gibi değil, bir ağabey olmaya ihtiyacı var. Ben bu süreci sizlerle ve divan üyelerimizle yönetilmesini koordine etmeye adayım. Ben bu çalışmanın koordine edilmesinin adayıyım. Yoksa biz Beşiktaş'ımızın divan üyeleri olarak bunu hep beraber götüreceğiz. Beşiktaş Divan Kurulu çalışmalarına başka bir boyut getireceğiz. Bu boyut kulübümüze yarayacak. Bunu yönetimimizin takdirine sunacağız. Biz, ağzını açtığında herkesin dinleyeceği, söylediklerine herkesin itibar edeceği, olumsuz düşünceye sahip insanların çekineceği bir kurul yapısı oluşturacağız. Toplantı formatını değiştireceğiz. Ağzımızdan çıkacak her şey Beşiktaş'a borcumuzdur. Bu borcumuzu yerine getireceğimizi de peşin peşin söylüyorum" ifadelerini kullandı.