Beşiktaş'ta derbi mesaisi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla sona erdi.

Antrenmanı; TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor