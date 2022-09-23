Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, sahada yapılan koşu ve pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.