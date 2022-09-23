Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, sahada yapılan koşu ve pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title