Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda saha ve salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanın, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. Saha etabında dar alanda çift kale maç yapılan antrenmanın salonda üç grup halinde değişmeli denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Beşiktaş Spor Haberler

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