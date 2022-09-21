Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı aktarıldı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın, dar alanda oynanan minyatür kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Beşiktaş Spor Haberler

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