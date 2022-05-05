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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan da izledi.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Futbol, Mayıs, Spor, Haberler

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