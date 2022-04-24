Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, Kasımpaşa maçında oynayamayacak
AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş Kulübü, Can Bozdoğan'ın sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Can Bozdoğan'ın sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Kerem Ülkü'nün kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2 gün önceki antrenmanda sol ayak bileğine darbe alan Can'ın çekilen MR'ında bileğin iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edilen Can Bozdoğan'ın klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
AA / Emrah Oktay - Spor