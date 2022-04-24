Beşiktaş'ta Bozdoğan, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, 22 Nisan'daki antrenmanda sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'da, bu darbe sonrasında ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır."

Demirören Haber Ajansı / Spor