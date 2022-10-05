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Beşiktaş'ta Bitexen Giresunspor maçı hazırlıkları

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Bitexen Giresunspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Koşu ve pas idmanının ardından grup halinde yapılan taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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