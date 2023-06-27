- Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı:

"Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Törende konuşan siyah-beyazlı kulübün 2. başkanı Engin Baltacı, "Lütfen Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin. Arkamızda olduğunuzu bilelim" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşti. Törene Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı, siyah-beyazlı yöneticiler ve kulüp üyeleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan 2. Başkan Baltacı, "Geçen yıldan bu yana birçok haksızlıkla karşılaştık. Biz herkes için adalet istedik. Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili geçmişte ne dediyse, bu dönemde de aynısını söylüyor. Hakemlerden şikayet edenler farklı konuşuyorlar. Büyük camialar, ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelirler. Bizim abdestimizden kuşkumuz yok. Bize verdiğiniz vekaleti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'nin konuşma yaptığı esnada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisini de eleştiren Baltacı, "Başkan konuşurken yapılan bir hareket bize bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz. Lütfen Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin. Arkamızda olduğunuzu bilelim" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.