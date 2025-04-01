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Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik heyet ve futbolcularla birlikte bayramlaşarak, Galatasaray galibiyeti sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı diledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takım ve teknik heyetle bayramlaştı.

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip, futbolcular ve ailelerinin katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yönetim üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Selahattin Solmaz da bayramlaşma töreninde yer aldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Adalı, Galatasaray'ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan takımı tebrik etti ve siyah-beyazlılara Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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