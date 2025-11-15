Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'dan siyah-beyazlı camiaya sabır mesajı ve başarı sözü Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, "İstediğimiz Beşiktaş'ı oluşturmadan bir yere gitme niyetimiz yok." dedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Adalı, gündemdeki konulara dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Serdal Adalı, yaz transfer dönemindeki oyuncu seçimlerinin yüzde 90'ında başarılı olduklarını düşündüğünü söyledi.

Göreve geldikten sonra iki transfer döneminin geride kaldığını hatırlatan başkan Adalı, şunları ifade etti:

"Geçen ara transfer döneminde iki transfer yaptık. Herkes başarısız diyor ama bana göre ikisi de çok başarılı. Son 4-5 senede Beşiktaş'ın para kazandığı bir transfer duydunuz mu? Toplam 20 dakika oynatabildiğimiz bir çocuğun 3 milyon avro karla transferini gerçekleştirdik. Keşke oynasaydı... Bu sezon yapılan transferlerin de yüzde 90'ında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hocanın bu transferlerle ilgili bir sorunu yok. Yaz transfer döneminde başka bir hocamız vardı. Onun sistemine göre oyuncuların seçimini yapmıştık. Sergen hocanın oynatmak istediği oyuna çok uymayabilir. Bu takıma 12 transfer yapmışız. Sahada zaman zaman 9'u oluyor, başlarında da yeni bir hoca var. Fenerbahçe maçındaki ilk 25 dakikalık oyunu 60-70 dakikaya yaydıkları takdirde bu takımı yenecek takım Türkiye'de nadir çıkar. Bu yaz dönemi transferlerinde başarısız olduğumuzu düşünmüyorum."

"Mali kongre Beşiktaş'a yakışmadı"

Serdal Adalı, 2 Kasım'da gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda yaşananlar ve Dikilitaş projesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir öğrenci yurdu yapan ilk ve tek kulüp biz olacağız. Bu geleceğimiz ve çocuklarımız için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Yurt yapılmasından çok memnun olduk. Beşiktaş'ın adına yakışır bir yurt yapacağız. Bu, transferden daha fazla önem taşıyor. Mali kongre, Beşiktaş'a yakışan bir kongre değildi. Divan kurulu bir heyet oluşturdu. Vicdanım rahat. İbra edilmemezlik gibi bir şey söz konusu değil. Orada özellikle 20 günü... İbra edilmese de bir sıkıntı yok. İkinci 20 günde ne bir karar alınmış, ne bir satın alma ve ödeme yapılmış. Onu ibra etmemeye çalışmalarının tek bir sebebi var; kaos ortamı ve seçim havası oluşturmak. Ancak herkes emin olsun öyle bir kaos ortamına Beşiktaş camiasının ihtiyacı yok. Mali genel kurulda 'Hayır' diyen arkadaşları tüzük kongresine bekliyorum. Tüzükte yapacağımız değişiklikler işlerine gelmiyor. Bundan sonra kim gelip buraya oturursa döneminin mali tablosundan sorumlu olacak. Ben de dahil. İki seneye düşüreceğiz. Dikilitaş projesini başlatacağım. Hiç kimse boşuna mücadele etmesin. Kızar da gider mi diye sosyal medyadaki trol ordusunu saldırtıyorlar. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu tüzüğü değiştireceğiz. Dikilitaş'ın yaz başı temelini atacağız. Sonrasında ne zaman isterlerse gelsinler seçim yapalım. Seçimden falan korkum yok. Camiam çok iyi bilsin ki şu anda seçim ve kaos, Beşiktaş'a bir milimlik fayda sağlamaz."

"İstediğimiz Beşiktaş'ı oluşturmadan bir yere gitmeye niyetimiz yok"

Bahis soruşturması, Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması, Orkun Kökçü'nün durumu ve taraftarın beklentileriyle ilgili de konuşan başkan Adalı, şunları kaydetti:

"Bu olay (Bahis soruşturması) başladığında ilk açıklamayı yapan kulüp olduk ve dibine kadar gidilmesi konusunda destek verdik. Uyguladıkları yanlış bir sistem var. Bu endişelerimi de ilettim. Yöneticilerle ilgili de bir şey çıkacak. Bunu federasyonun çok iyi yapması lazım. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar 'Necip, Ersin yapmaz' derken bizim Beşiktaşlılar çocukların içlerinden geçti, ayıptır. En azından sizler sahip çıkın. Camiamız sabretsin, beğendikleri bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Şu 11 ayın 7 ayı eskiden gelenleri temizlemekle geçti. Yeni yeni kendi istediğimiz düzeni kurmaya başladık kurumsallaşma adına. Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddemiz var. Cengiz çok iyi oynuyor. Keşke geçen sene alabilseydik, olmadı. Cengiz, yüzde 100 performansa ulaştığında Beşiktaş'a çok daha faydalı işler yapacak. İyi gidiyor. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız. Devre arasında hocanın gerekli gördüğü noktalara takviye yapılacak. Hocanın istediği oyunculardan alabileceklerimizi alacağız. Orkun Kökçü çok üzgün. Böyle bir maçta (Fenerbahçe derbisi) kırmızı kart görmesi onu çok üzdü. Hiçbir oyuncu bunu istemez. Performansı her hafta yükseliyor. Günden güne iyiye gidiyor. Performansından şikayetçi değilim. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Birazcık sabırlı olacağız. Bu işin altından kalkacağız. İstediğimiz Beşiktaş'ı oluşturmadan bir yere gitmeye niyetimiz yok."

"Gedson gitmek için elinden geleni yaptı"

Serdal Adalı, sezon başında takımdan ayrılan Gedson Fernandes'in gitmek için elinden geleni yaptığını aktardı.

Portekizli futbolcunun menajerini dinlediğini vurgulayan Adalı, "Başkan olarak Ümraniye'ye geldiğimizde Spartak Moskova'dan Gedson'a gelen teklif masada duruyordu. Benden önce de oturmuşlar işin maaş konusuna kadar anlaşmışlar. Sonra Gedson takımda kaldı. İyileştirme yaptık. Atacağı 10 gole bir para koyduk. Menajerine de 'Bu paraya bu transfer olmaz' dedik. Bu paradan aşağı da bir teklifle bize gelmeyin. Moskova, Avusturya kampında bir teklif daha gönderdi. Oyuncu gitmek için elinden geleni yaptı. Avusturya'da hazırlık maçından önce idmana çıkmadı. Bir gün sonra da maça çıkmadı. Futbolcuya da zarar vermemek adına konuşmadık. Futbolcularımızı koruduk. Bu menajer oyunlarından dolayı oyuncuları tutmanın imkanı kalmıyor. Moskova'da aldığı maaşa yakın bir maaş da teklif ettik. 'Hayır' dedi. 'Gitmek, değişiklik yapmak istiyorum' dedi. Rafa, menajeri isterse konuşuyor. Başka bir menajer varsa bilemem. Futbolcu gideceğim dedikten sonra oyuncuyu tutma ihtimaliniz yok. Rafa'nın maaşını da veriyoruz. Bu iki oyuncunun kalmasını beceremediysem kimse beceremez." diyerek konuşmasını noktaladı.