Üye Girişi
Haberi Paylaş
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan yapılan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title