Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ı basına tanıttı

Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat, yönetim kurulu listesinde yer alan Feyyaz Uçar ve seçilmesi halinde futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilecek Samet Aybaba'yı basın mensuplarına tanıttı.

Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Arat, siyah-beyazlı kulübün 3 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kuruluna hazır olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ta değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arat, " Beşiktaş'ı iyi bir gelecek bekliyor. Bu, geleceğin felsefesi seçimidir. Bunu Türk spor kamuoyunun çok iyi anlayacağını düşünüyoruz. Bunu hayata geçirmek çok önemli. Çok çalıştık, moralimiz iyi ve inandığımız yolda devam ediyoruz. Gördüğümüz sevgi bizi çok memnun ediyor. Sıkıntılı günleri rahat aşacağımızı düşünüyoruz. İdari kısmı ve sporu ayıracağız. İdari işleri yapan spora karışmayacak. Sporu spordan gelenler yönetecek. Biz onlardan gelecek raporlarla destek vereceğiz. Bu, hep konuşuluyor ama yapılmıyordu. Şimdi bunu sunuyoruz. Beşiktaşlı gelsin, oyunu kullansın. Biz bir vizyon ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski kaptanı ve teknik direktörü Samet Aybaba'nın futbol takımlarının genel koordinatörü olacağını aktaran Hasan Arat, "Oluşturacağımız iskeletin lideri Samet Aybaba olacak. Bu, Beşiktaş için çok önemli görevlendirmedir. Altyapıdan, kadın takımına ve A takıma kadar bütün anahtar Samet hocanın elinde olacak. Biz 'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek, bu yol Beşiktaşlıların yolu' dedik. Türkiye'nin en iyi futbol modelini kuracağız. Bayern Münih'i örnek aldık. Ancak biz geleceğin Beşiktaş modelini uygulayacağız." diye konuştu.

"Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, Beşiktaş'ın sembolleridir"

Hasan Arat, göreve gelmeleri halinde futbol takımıyla ilgili planlarını hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini ifade etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile konuştuklarının altını çizen Arat, "3 Aralık akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra toplanacağız. Rıza hocamızla oturacağız ve gereken kararları alacağız. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, Beşiktaş'ın sembolleridir. Puan farkı kapanamayacak bir fark değil. Bu işi başarabileceğimize ve çok iyi bir ruh getireceğimize inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ta her alanda kurumsal bir yapı oluşturacakları kaydeden Hasan Arat basın mensuplarına hitaben ise "15 gün içinde ilk değişimi iletişimde göreceksiniz. Her türlü ilişki çok şeffaf olacak. Sizler bizden birisiniz. Ötekileştirilmeyeceksiniz. En doğru bilgileri sizlerle paylaşacağız. En doğru haberleri vereceğiz. Beşiktaş'a sevgiyi getireceğiz. Camiamızı kucaklayacağız. Geçmişteki tecrübeleri alıp geleceğe yelken açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Samet Aybaba: "Beşiktaş'ta her şey çok farklı olacak"

Siyah-beyazlı futbol takımında ve altyapıda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Samet Aybaba, göreve gelmeleri halinde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Hasan Arat ile uzun süre önce bir araya geldiklerini aktaran Aybaba, "Beşiktaşlıların yoluna çıkıyorum, var mısın? dedi. Ben de 'Başka yol bilmem, yolumuz aynı. Tabii ki varım' dedim. Uzun süredir transfer, altyapı, spor okulları ve tesisler konusunda çalışıyorum. Bilgi birikimimiz var. Futbolu futbolun içinde gelenlerin yönetmesi gerektiğine vurgu yaparım. Bu, büyük bir örnek. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da büyük bir örneği. Üçümüzün de bu kulübün sporcusu olması önemli. Bir rol model çıkması çok önemli. Türk futboluna da örnek olsun. Camiaların içinden gelen insanlar artık değerlendirilsin. Onların aidiyet duygusundan ve bilgisinden faydalanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Futbol takımıyla ilgili eksiklikleri tespit ettiğini vurgulayan Samet Aybaba, "Rıza Çalımbay'a her konuda destek vereceğiz. Kadro yapılanmasıyla ilgili geniş çalışma yaptım. Oyuncular üzerine çalıştım. Her şey çok doğru olacak. Çok doğru oyuncular alacağız. Devre arasında neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Birkaç mevkiyle ilgili çalışıyoruz. Rıza hocam ile görüştüm. Nereye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyorum. Başkanımıza da listeyi verdim. Kongreden sonra geniş açıklamayı yaparım." açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş'ın geleceğini sattılar"

Samet Aybaba, siyah-beyazlıların altyapısından çıkan futbolcuların takımdan ayrılmasını eleştirerek, şunları söyledi:

"Altyapıdan oyuncular yetişiyor. Oyuncular yukarıya doğru gittiğinde ilişkiler bozuluyor. Önce bunları çözeceğiz. İçimizden çıkan değerleri bu kadar kolay göndermeyeceğiz. Para eden oyuncu da alacağız. Altyapıdaki futbolcuları da bu hale getireceğiz. Beşiktaş'ın geleceğini sattılar. Planlayacaksınız. Bizden hiç kimse altyapıdan bir oyuncuyu alamayacak. Biz istersek bu oyuncuların önünü açacağız. Beşiktaş altyapısına tesis kazandırmak için 6 ayımı verdim. Bir arazi ortaya çıktı, onu biz yapacağız. O araziye Türkiye'nin en iyi tesisini yapacağız. Altyapı tesisimize Serpil Hamdi Tüzün'ün ismini vereceğiz. Oraya gelen çocuklara bunu öğreteceğiz."

Feyyaz Uçar: "Beşiktaş'ı eski havasından uzaklaşmış görüyorum"

Beşiktaş'a futbolculuk ve antrenörlüğün ardından yönetici olarak hizmet etmekten gurur duyacağını dile getiren Feyyaz Uçar, şunları kaydetti:

"Hasan Arat'a, böyle sorumluluk yüklü bir göreve beni düşündüğü için teşekkür ediyorum. Kariyerini sonlandırmış futbolcuların çoğu bana verilen görevi bekler, çok azı bu göreve layık olur. İnşallah üyelerimiz teveccüh gösterip bize bu görevi layık görürse bu onurlu görevi yapmaya çalışacağım. Kaptanlığımı yapan Samet Aybaba'nın bu projede olması da güzel. Rıza Çalımbay da var, o da kaptanımdı. İlerleyen dönemde yine bildiğim bir ortamda, böyle bir grupla birlikte olacağım için çok mutluyum. Bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Daha önce seçim çalışmaları kişilerin üzerinden yürütülürdü. Bu sefer Beşiktaş'a yakışır şekilde plan ve programlar var. Böyle bir ön hazırlığın içerisinde olmaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş'ı eski havasından uzaklaşmış görüyorum. Tekrardan taraftarla ve medyayla birlik ve beraberliğin önde olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışacağız."