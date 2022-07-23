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Beşiktaş'ta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş'ta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu

Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Badra Cisse, İspanya kampına katıldı.

Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Badra Cisse, İspanya kampına katıldı.

Cisse, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi üzerine İspanya'ya gelerek kampa dahil oldu.

Savunma bölgesinde görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Valerien Ismael Beşiktaş İspanya Spor Haberler

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