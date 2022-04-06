Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi sürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi sürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Tam sahada taktik program uygulaması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçıyla günü noktaladı. Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title