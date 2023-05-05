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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaştık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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