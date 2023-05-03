Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor