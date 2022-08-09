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Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü

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Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. 4 gruba ayrılan oyuncular, saha içinde çeşitli yarışmalar yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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