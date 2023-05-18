Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Düz koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL