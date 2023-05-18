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Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Düz koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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