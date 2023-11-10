Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maç öncesi ısınma esnasında sakatlanan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumları açıklandı. Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken, Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendi. İki futbolcunun tedavisi başladı.

Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile milli oyuncu Cenk Tosun'un sakatlandığı bildirildi.

Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakadan önce ısınma esnasında sakatlanan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği aktarılan açıklamada, İki futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.