Beşiktaş'ta 5 eksik Spor Haberleri - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta 5 isim kadroda yer almadı. - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta 5 isim kadroda yer almadı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta 5 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Welinton, Dele Alli, Ghezzal ve Atiba'nın yanı sıra kırmızı kart cezası olan Josef de Souza, Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Yeni transferler Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl ise Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı. 3 futbolcu, karşılaşmaya yedek başladı. (Bozhan Memiş/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Josef de Souza Başakşehir Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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