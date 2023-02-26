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Beşiktaş'ta 17'lik Semih, ilk kez forma giydi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta 17'lik Semih, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile Antalyaspor karşısında ilk kez sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile Antalyaspor karşısında ilk kez sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. Hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda alt yapıdan yetişen Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmada ilk kez forma giydi.

Alt yapıda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından karşılaşmanın 58. dakikasında Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil edildi. Müsabakada 32 dakika sahada kalan Semih'in, golsüz biten müsabakada Beşiktaş adına hücum hattında oldukça istekli olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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