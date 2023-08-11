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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Spor Haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak maçın hazırlıklarına başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi'yi mağlup eden oyuncular izinli geçirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon koşuları, 5'e 2 top kapma çalışması ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 mağlup ettiği maçta forma giyen oyuncular günü izinli geçirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fatih Karagümrük Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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