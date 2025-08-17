Beşiktaş, Süper Lig'e Galibiyetle Başladı

Beşiktaş, Süper Lig'e Galibiyetle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, sezonun ilk maçında sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna galibiyetle giriş yaptı.

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna galibiyetle başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç, Avrupa kupası karşılaşmaları nedeniyle ertelenen Beşiktaş, sezonun ilk müsabakasına Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'a karşı çıktı. Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın golleriyle maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonuna 3 puanla start verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın takası! Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye geliyor

Yılın takası! Uğurcan Fenerbahçe'ye, yıldız oyuncu Trabzon'a gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.