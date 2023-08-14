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Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyet ile başladı

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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk müsabakasında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip gelerek sezona galibiyet ile başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk müsabakasında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip gelerek sezona galibiyet ile başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Süper Lig'e galibiyet ile başladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın 86. dakikasında Gedson Fernandes'ten geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler

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