Beşiktaş Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşatıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyerek hayal kırıklığı yaratıyor. Şenol Güneş yönetimindeki takım, ilk 6 maçta beklentilerin altında kalarak sadece 10 puan toplayabildi. Yeni transferlerden de beklenen verim alınamadı ve kadro istikrarı sağlanamadı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki ilk 6 maçında oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6'da 6 yaparak başarılı bir grafik çizen ve adını gruplara yazdıran Beşiktaş, bu performansını lige taşımayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, hanesine 10 puan yazdırabildi. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

2019-2020'den sonra en kötü performanslardan biri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 maç itibarıyla 4 sezon sonra en kötü performanslardan birini ortaya koydu.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 10 puan topladı. Beşiktaş, 2019-2020'de ise Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı ilk 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine sadece 5 puan yazdırabilmişti.

Siyah-beyazlılar, şampiyonluk ipini göğüslediği 2020-2021'de 10, 2021-2022'de 14, 2022-2023'te ise 13 puan elde etmişti.

Şenol Güneş döneminin en kötü başlangıcı

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki ilk 6 maçında en az puan topladığı dönemi yaşadı.

Beşiktaş, ilk 6 müsabaka dikkate alındığında deneyimli teknik adam yönetiminde 2015-2016'da 13, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 13 ve 2018-2019'da ise 11 puan elde etmişti.

Yeni transferlerden verim alınamadı

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan ilk 6 karşılaşmada beklenen katkıyı alamadı.

Bu futbolculardan Milot Rashica, görev yaptığı 5 maçta toplam 222 dakika süre aldı. Dörder müsabakaya çıkan oyunculardan Alex-Oxlade Chamberlain 211 dakika, Ante Rebic 107 dakika, Bakhtiyor Zaynutdinov ise 53 dakika forma giydi.

Daniel Amartey 2 maçta 92 dakika sahada kalırken, Jean Onana ise ligin ilk 2 haftasında sadece 2 dakika süre alabildi. Kadroya en son dahil edilen Eric Bailly ise bir karşılaşmada görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerinden Rashica 2, Chamberlain ise bir gol kaydetti.

Kadro istikrarı sağlanamadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de oynadıkları 6 maçta da farklı ilk 11 tercihinde bulundu.

Siyah-beyazlıların ligde son oynadığı müsabakaların ilk 11'leri dikkate alındığında 2'nci haftada tek değişikliğe giden Güneş, 4'üncü ve 5'inci haftalarda 3'er, 6'ncı haftada ise 5 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları 3. hafta erteleme mücadelesinde ise 2 farklı oyuncuyu ilk 11'de tercih etti.

Bu karşılaşmalarda 4 farklı savunma dörtlüsüyle takımını sahaya süren Şenol Güneş, orta sahada 3 kez, hücumda da 4 defa farklı 3'lülerle sahaya çıktı.