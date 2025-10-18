Beşiktaş Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne Yenildi

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

Skordan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "İyi geçmesini beklediğimiz bir maç vardı ama futbolda maalesef böyle enteresan olaylar oluyor, 3 dakikada 3 gol yiyoruz. Golü atmışken, daha iştahlı olmamız gerekirken savunma zaafları, yenilen basit goller, bir sürü şey söyleyebiliriz. Önümüzde uzun ve zor bir yol var. Elimizden geldiğince telafi etmeye çalışacağız. Ne kadar telafi ederiz bilmiyorum. Çok çalışıyoruz. Mili arada iyi antrenmanlar yaptık. Ama futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİYE CEVAP VERECEK POZİSYONDA DEĞİLİZ'

Tek sorumlunun kendisi olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Çok konuşulacak konu var ama zamanı değil. Yeni başlamış bir sezon, camiamızın bir beklentisi var. Beklentiye cevap verecek pozisyonda değiliz. Oyun tatmin edici değil. 3-1 kazandığımız maçtan sonra da oyundan memnun değildik. Sezon başından beri beklenti var ama beklentiye cevap veremeyen bir oyuncu grubu var. Teknik ekip ne kadar içinde bilmiyorum ama biz de şu an içinde olduğumuz için tek sorumlu benim tabii" diye konuştu.

'UMARIM BUNDAN SONRASI BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLUR'

Bundan sonrası için her şeyin daha iyi olması temennisinde bulunan Yalçın, "Çözmeye çalışıyoruz. Devre arası oyuncularla çok konuştuk. Futbol zor bir oyun. 3 dakikada da 2 gol yemek zor şeyler. Uzun ve zor bir yol var önümüzde. Umarım bundan sonrası bizim için daha iyi olur" açıklamasını yaptı.

'TAYLAN ÇOK GENÇ BİR OYUNCU'

Taylan Bulut ile ilgili bir soruya cevap veren tecrübeli hoca, "Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. İşler kötü gittiği zaman oynamayan oyuncular gündeme gelir. Genç bir oyuncu. Oynayacak süre bulur. Şu an Gökhan ve Svensson üzerinden gidiyoruz ama sezonun ilerisinde oynayacaktır" dedi.

52 yaşındaki teknik direktör takımın yeni kaptanları hakkında, "Necip Uysa ile Mert Günok takımın en büyükleri. Onlar zaten her zaman kaptanlar. Ama bize sahanın içerisinde bir kaptan lazımdı. Kaleci ceza sahasını terk edemiyor. Kalecinin kaptan olması sıkıntı gibi duruyor. Bize saha içinde oynayan bir kaptan lazım. Çok önemsenecek bir konu değil. İçeriden kaptan üretmeyi uygun bulduk" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Takım düzelir ama görünen çok sağlıklı bir takımımız yok. Oyun anlamında sorunlar yaşıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Devre arası için erken. Mutlaka düşündüğümüz oyuncular, değerlendireceğimiz şeyler var ama şu an erken. 4-5 senedir lige erken havlu atıyoruz. Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik. Bu sene de aynısı olabilir. Futbol bu, futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Uzun ve zor bir yoldayız. Umarım bu yolda sorunları çözüp, taraftarın istediği daha baskılı ve daha iyi oynayan bir takım oluşturabiliriz. Her maçta 3-4 oyuncuya kramp giriyor ve sakatlıktan dolayı değişiklikler yapıyoruz. Çok inişli çıkışlı bir grafik var. Umarım zamanla gelişiriz."

HÜSEYİN EROĞLU: BU ATMOSFERDE FUTBOL ÇOK KEYİFLİ

Hüseyin Eroğlu maç hakkında yaptığı yorumda, "Bu atmosferde futbol çok keyifli. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı oyuna giremedik. Savunma planımız tutu ama hücum planlarımız tutmadı. Pas haraları yaptık. İkinci yarının başında golü yedik. Savunmada 5-4-1 ile başlamıştık maça. Sıkıntı yaşamaya başladık özellikle savunmada. Formasyon değişikliğiyle 4'lüye döndük. Geçişlerden bulduğumuz 2 golle de öne geçtik. Bu atmosferde oynamak kolay değil. Maçlar 90 dakika. Belli bir dakikadan sonra gol atma şansın daha da artıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN GÜZEL BİR 3 PUAN OLDU'

Eroğlu önemli bir 3 puan aldığının altını çizerek, "Baktığınızda bu tabloda teknik direktör ile devam edilmez. Ama yönetimimiz bir şeyler gördü ki benimle devam etti. O günden sonra bu günleri yaşamak örnek olmalı. Bizim için güzel bir 3 puan oldu. Oyun felsefemizin gelişmesi çok önemli. Ekibimize inanan bir oyuncu grubu var. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Önemli olan istikrarlı olarak çıkışımıza devam ettirmek. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

'MİLLİ ARALAR ÖNEMLİYDİ'

Hüseyin Eroğlu son olarak, "Zaman çok önemli. Bir anda takım olunmuyor. Yeni katılan oyuncularımız var. O yüzden milli aralar önemliydi. Tüm Ankara'ya moral olacaktır. Zaman en önemli kavram bizim için" diye konuştu.