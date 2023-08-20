Beşiktaş, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve seriyi 15 maça çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir mücadelesinde almıştı.

Kartal, geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. - İSTANBUL